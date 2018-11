In sigaretsje opstekke op it dek fan in fearboat? Dat mei aanst net mear

Doeksen heakket mei de maatregel yn op it lanlike inisjatyf 'Op weg naar een rookvrije generatie' fan de Hartstichting, KWF Kankerbestriding en it Longfonds.

It belied past neffens Doeksen net allinnich by in sûne wurkomjouwing, mar is ek better foar de Waadsee, om't peuken net langer yn it wetter smiten wurde. Jierliks spiele wrâldwiid 580 biljoen peuken oan op it strân.