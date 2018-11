Piet Paulusma ferwachtet earste snie fan dizze winter

Neist dat der kâns op snie is, fielt it tiisdei ek wintersk oan. Troch de hurd easte- oant noardeastewyn is de gefoelstemperatuer sa'n trije oant fjouwer graden ûnder nul, wylst dy temperatuer yn werklikheid fjouwer graden boppe nul leit.

Woansdei is it al wer dien mei de sniekânsen. Mooglik dat der yn it wykein wol wer wat falt. Wol bliuwt it de kommende dagen kâld, mei nachts lichte froast.