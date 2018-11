Tal geitebedriuwen giet omleech, mar tal melkgeiten omheech

Rekôr

Yn it tiidrek 2000-2018 is it tal melkgeiten yn Nederlân trije kear safolle wurden. Allinne fan 2009 op 2010 gie it tal mei seis prosint omleech troch ûntrommingen fanwege Q-koarts. Dêrnei sette der wer in stiging yn, mei in rekôrhichte fan 588.000 dit jier.