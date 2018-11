Helpferlieners moasten tiisdeitemoarn yn aksje komme fanwegen in reanimaasje by it patatfabryk fan Lamb Weston yn Kleaster-Lidlum, by Easterbierrum. In sjauffeur dy't ferpakkingsmateraal bringen kaam, waard net goed. De sjauffeur is úteinlik yn kritike tastân oerbrocht nei it sikehûs.