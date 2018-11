Annet Huisman wint prijs op Noordelijk Film Festival met documentaire

Het verhaal

Wat begon met een simpele koffer op zolder, levert nu tientallen onbekende en bijzondere verhalen op over een Joodse familie in de Tweede Wereldoorlog. De koffer was van Mimi Dwinger en Barend Boers uit Leeuwarden. Ze overleefden de Holocaust en stopten alles wat hen daar aan deed denken in die koffer, die nooit geopend mocht worden.

In de koffer zaten brieven, foto's, documenten en filmpjes van hun trouwdag. Sommige brieven gaven een beeld van de vlucht van Berend en Mimi door Europa in 1942, die de Holocaust overleefden.

De Joadske Brulloft gaat over Yvette, André en Marion, de drie kinderen van Mimi en Barend. Ze maken in de documentaire diezelfde tocht als hun ouders toen in 1942. Een bijzondere tocht van Nederland naar Spanje. We zien hoe de kinderen het beleven en leren door hen het verhaal van de vluchtelingen van toen, maar ook die van nu, beter kennen. Voor documentairemaakster Annet Huisman was het ook een groot avontuur met veel research. Van Nederlandse archieven, via Spaanse onderzoekers en contacten van de familie wist ze het spoor terug goed in kaart te brengen.