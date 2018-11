Schiermonnikoog volledig autovrij? Of een nieuwe verbindingsweg?

Een volledig autovrij centrum van Schiermonnikoog, of een verbindingsweg tussen de Heereweg en het bedrijventerrein. Het zijn enkele suggesties die donderdagavond voorbij kwamen op een bijeenkomst in het dorpshuis op het eiland. Inwoners en raadsleden gingen met elkaar in gesprek over het verkeer op Schiermonnikoog, en het feit dat het vooral in de zomerperiode toch wel vrij druk is in en om het dorp.