Zorg over uitsterven van woelmuis in De Lege Midden

Hij heeft net een rapport over het kleine zoogdier geschreven voor de provincie. De woelmuis kan als soort alleen overleven in gebieden waar andere muizensoorten niet kunnen leven doordat het land regelmatig onder water staat, want de woelmuis kan heel goed tegen water.

Blijft dat water weg, dan wordt de concurrentie van andere muizen te groot. En dat is nu al jaren het geval in De Lege Midden. Alleen aan de IJsselmeerkust bij Makkum gaat het nog goed met de soort, omdat daar grote peilverschillen zijn.

Een optie die Beemster ziet, is om het beestje uit te zetten in het Lauwersmeergebied. Dat is wel geschikt en daar zijn ze nu niet. Om de gebieden in De Lege Midden geschikt te maken, moet er grootschalig worden ingegrepen. "Dan hebben we het over honderden hectares."