Glêsfezel wer wat tichterby yn Achtkarspelen

Rap ynternet yn it bûtengebiet fan Achtkarspelen komt hieltyd tichterby. Der binne no noch in lytse fjirtich oanmeldingen nedich om it projekt útfiere te kinnen. Wethâlder Harjan Bruining joech tongersdeitejûn yn de riedsgearkomste oan dat der alles oan dien wurdt, om it nedige tal dielnimmers te heljen. Dat die er nei fragen fan de GBA-fraksje.