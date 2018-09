Iepenloftspul Earnewâld: Myn skip, in ympresje

Age Veldboom hat Myn skip betocht, en yn it foar in hiel stik fan de organisaasje op him nommen. Hy is no ek wat drok yn de holle, hat him de holle ek al stompt. It wie de bedoeling dat er syn teksten oefenje soe, mar ja, hy hat mei bern skûtsjes fan papier makke yn it skûtsjemuseum. "Dat wie ek prachtich", seit er blierkjend. Hy fynt it moai om te sjen hoe't elkenien syn bêst docht om alles op tiid klear te krijen foar de premjêre. In ploech fan it skûtsjemuseum makket de pontons. "Dan bouwe se mei dat hout, slaan se op dat izer, en dat klinkt sa moai. Dan wurd ik wol hiel bliid", seit Age. "Mar ja, it is wol in soad wurk."

Age is de ferteller yn it stik, tegearre mei Harmen Brouwer. Age stiet foar it âlde en Harmen foar it nije. Yn it stik sil Harmen de beurtfeart fan Age oernimme, mar dan sûnder syn skip. Hy hat in frachtwein kocht. Age, de âlde ferteller, begrypt dêr neat fan. "Sa'n auto sûpt benzine, de wyn is fergees."