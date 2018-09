Bestjoersproblematyk by Pleatslik Belang Wergea

Dochs is der hoop foar de takomst fan it pleatslik belang, mei in nij inisjatyf: 'Perspectief Wergea'. Dêrmei moat it tradisjonele bestjoersmodel ferfongen wurde troch in mear kommisje-rjochte model om de leefberheid yn it doarp te behâlden.

"We ha tocht, we moatte it oars oanpakke", seit sekretaris Geert Nauta fan Pleatslik Belang Wergea. "Miskien moatte we wol hielendal fan it bestjoer ôf en de leefberheid op in oare manier organisearje. In lytser bestjoer, mei in koartere sittingstermyn, dat op haadlinen bestjoert en kommisjes dy't it wurk dogge."