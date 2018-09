Fryske ûnderwiisynstellings moatte gau oanslute by Northern Knowledge

Northern Knowledge is in kennissintrum dat opset is troch de Ryksuniversiteit Grins (RUG), it UMCG en de Hanze Hegeskoalle. It sintrum stiet op it terrein fan de RUG. Dêr wurdt kennis fan bedriuwen en ûnderwiisynstellings bondele om sa de ekonomy yn it Noarden te fersterkjen. Dat bart no fierste min en sa giet kennis ferlern. Tongersdei is it kennissintrum offisjeel iepene.

Banen

Foar de ûntwikkeling fan de ekonomy yn it Noarden is sa'n gearwurking needsaaklik. Neffens direkteur Annemieke Galema smyt it hoe dan ek banen op: "Ja, want troch de gearwurking wurdt eltsenien sterker en dan kinne jo folle better oanheakje by de wrâld fan no." It is de bedoeling dan ek grutte fraachstikken oan te pakken en te sykjen nei oplossings. Sa wurdt sjoen nei de enerzjytransysje en de sûnenssektor, it saneamde Healthy Aging. "Tink dan dêrneist oan wetter en hoe't se dêr by Wetsus mei dwaande binne. Betink dat jo kennis dêrwei wer bondelje kinne mei in bedriuw út Drinte."