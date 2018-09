Negatyf advys foar sâltwinning Frisia by Tsjummearum

Sâltwinbedriuw Frisia yn Harns kin better gjin tastimming krije om mear sâlt te winnen út it wingebiet by Tsjummearum. Dat is it advys fan it Staatstoezicht op de Mijnen, útbrocht oan it ministearje fan Ekonomyske Saken. It SodM is benaud dat de grûn dan mear sakket en fynt dat der net genôch dúdlikheid is oer de gefolgen.