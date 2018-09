De Omrop Boekehoeke: Wat binne de tips fan dizze wike?

Tips

1. Ik zal verdwijnen in het donker - Michelle McNamara

Ronnie: "Wierbard coldcase-boek oer searjemoardner, dy't no dochs terjochte stiet yn proses. In fassinearjen boek om te lêzen, echt pikefel."

2. De reiziger - Ulrich Alexander Boschwitz

Ronnie: "Joadske man Otto Silbermann besiket yn it jier 1938 om 'e nocht Dútslân te ûntflechtsjen mei in koffer mei jild. It gif knalt fan de pagina's ôf. Gjinien is te fertrouwen. It seit ek wat oer dizze tiid. Hoe maklik oft in bepaald gefoel yn in mienskip krûpe kin en oare minsken weiset wurde op basis fan eat dat hielendal net winsklik is."

3. Goede mannen - Arnon Grunberg

Ronnie: "In klassike Grunberg, dizze kear oer in brânwachtman. Dat gefoel fan 'doch it net, doch it net' en dan gebeurt it wol."