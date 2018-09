Drylts twadde yn striid om titel grienste stêd

De sjuery fan de Entente Florale wie ûnder de yndruk fan de hege kwaliteit fan it grienbelied fan de gemeente Súdwest-Fryslân. En der wie ek bysûndere wurdearring foar de opset en de útfiering fan it gemeentlike kearnebelied, dêr't ynwenners in soad romte krije om har sechje te dwaan.

Wethâlder Mark de Man fan Súdwest-Fryslân mocht de twadde priis yn ûntfangst nimme en wie wakker wiis: "Drylts hat him fan'e bêste kant sjen litten. As je dan ek noch silver winne, is dat in prachtich resultaat."