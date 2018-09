Gruttere ynfloed fan Noardsee moat Boskplaat rêde

Om wetter en foaral sân fan de Noardsee yn it gebiet te krijen, moatte je wol troch de stodyk hinne. Sân út de Noardsee kin derfoar soargje dat it gebiet der net ûnder strûpt as de seespegel heger wurdt. Ek ûntstiet der folle mear fariaasje yn it lânskip. Dat is no sa bot ferrûge dat it tal soarten planten en fûgels hieltyd fierder ôfnimt.