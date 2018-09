Cambuur spilet freed yn sfearleaze ambiânse út tsjin Jong FC Utrecht.

Cambuurtrainer René Hake woe tongersdei nei de lêste training gjin opstelling neame. Hy is der noch net hielendal út, seit er. "Ik denk er over na wat te veranderen. Ik was tevreden met het resultaat vorige week, maar veel facetten moeten beter."

Schindler en Van Kippersluis binne net hielendal fit, mar it liket derop dat sy wol spylje kinne. Hake: "Maar als het een te groot risico is, dan moet je daar met het oog op het programma rekening mee houden." De trainer fan Cambuur seit it net mei safolle wurden, mar it soe kinne dat Sai van Wermeskerken nei in matige wedstriid ferline wike plakmeitsje moat foar Jordy van Deelen.