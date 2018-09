SimmerTime giet net troch fanwegen it minne waar

Harlingen Ongeschut ek ôflast

Ek it sânde farfestival Harlingen Ongeschut kin sneon net trochgean, yn ferbân mei de te ferwachtsjen hege wetterstân. Der wurdt foar de kommende dagen in hurde oant stoarmige wyn foarsein. It is foar it earst dat de organisaasje it festival ôfblaze moat. Harlingen Ongeschut is in festival wêrby't boatsjes in rûte farre troch de grêften fan Harns mei allegearre aktiviteiten op de wâl.