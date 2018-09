Veiligheidsregio Fryslân docht ûndersyk nei ekstra ynformaasje by in krisis

Om in krisis goed oan te pakken, ha de helptsjinsten goeie en betroubere ynformaasje nedich. En troch alle technologyske ûntwikkelingen is der hieltyd mear ynformaasje beskikber dy't brûkt wurde kin. Tink dêrby oan livestreams, geografyske ynformaasje, evaluaasjes, aktuele ferkearsynformaasje en simulaasjesoftware. Dy ynfo wurdt no net altyd brûkt, omdat it tefolle tiid kostet om al dizze bronnen troch te sykjen.

It doel fan de firtuele assistint is om ûndersyk te dwaan nei hoe't al dy ynformaasje tûk brûkt wurde kin. Foar de útfiering fan it ûndersyk hat de Veiligheidsregio Fryslân jild krigen fan it ministearje fan Justysje en Feiligens.