Pieter van Vollenhoven sprekt by jubileum Jouster fytsaksessoirefabrikant

Spanninga is ien fan de sponsors fan it Fonds Slachtofferhulp. ''Voor ons is het van groot belang dat er meer aandacht komt voor verkeersslachtoffers. Normaliter krijgt de veroorzaker van een ongeluk veel aandacht en wordt het slachtoffer vergeten. Fonds Slachtofferhulp heeft hierin een cruciale verandering teweeggebracht. We zijn er trots op dat we hen kunnen steunen in het veiliger maken van de wereld," sei Feike Spanninga, de tredde-generaasje-direkteur fan Spanninga.

Spanninga hat ek in boek skreaun oer de skiednis fan de famylje en it bedriuw.