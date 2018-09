Nynke Heeg oer Moluksk teäterstik: "Noch safolle fragen en net ferwurke emoasjes"

Hoe fielt it om je heitelân te ferlitten en tûzenen kilometers fierderop in nij bestean op te bouwen? Hoe dogge je dat dan? Fêsthâlde oan je eigen taal en kultuer of je oanpasse oan it nije heitelân? Teäterfoarstelling Aan De Andere Kant, dy't woansdeitejûn yn de Molukske tsjerke fan Appingedam yn premjêre gien is, giet oer dy wrakseling. It is it earste diel fan in trijelûk oer de Molukske mienskip. De oare twa dielen wurde yn 2019 opfierd.

Akteurs Roger Goudsmit en Nynke Heeg spylje it Molukske echtpear Theus en Gabriela Melanesy, dat yn 1951 mei de boat de oertocht makket nei Nederlân. Sa'n 12.500 Molukkers, benammen KNIL-militêren mei harren famylje, makken dy reis ek wurlik yn dy tiid. Mei it idee om nei seis moannen wer werom te gean nei (it eardere) Nederlânsk-Ynje as it dêr feiliger foar de Molukkers wêze soe. It hjoeddeistige Yndonesië wie tusken 1819 en 1945/1949 ûnderdiel fan it Nederlânsk keninkryk. In soad Molukkers sieten yn it Koninklijk Nederlânds Indisch Leger (KNIL), fochten en wienen loyaal oan de Nederlânske kroan.