Harns hat soarch foar kwetsbere âlderen goed op oarder

Hast 70 persint fynt dat se gau holpen binne. Foar it ûndersyk is ek praat mei soarchferlieners. Mantelsoargers jouwe oan dat se har somtiden te swier belêst fiele. Neffens de ynspeksje kin hjir noch wol wat yn ferbettere wurde. Noch gjin kwart fan de ûnderfregen seit dat se it ôfrûne jier in keukentafelpetear mei de gemeente hân hat. Dat is minder as yn 2016. De âlderen dy't mei de gemeente om tafel sitten ha, binne oer it algemien posityf oer it petear.