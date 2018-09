Máxima libbet mei mei belutsenen bakfytsûngelok yn Oss

By har besite oan skouboarch De Lawei yn Drachten hat keninginne Máxima reagearre op it ûngelok yn Brabân. Yn Oss kaam in bakfyts yn botsing mei in trein. Dêrby kamen fjouwer bern om it libben. Ien bern en in folwoeksene lizze yn it sikehûs.