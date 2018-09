PostNL: "Maatregels binne needsaaklik fanwege krimpende post"

De stakers krije stipe fan it fakbûn FNV. As PostNL net lústerje wol, sil it fakbûn neitinke oer ferfolchstappen. Neffens PostNL binne de maatregels lykwols echt nedich. "De post krimpt, dat weten we allemaal", seit Ellen Talsma fan PostNL.

Needsaak

"Als we naar de afgelopen tien jaar kijken, is het aantal poststukken teruggelopen van twintig miljoen naar acht miljoen per dag. We zijn genoodzaakt om maatregelen te nemen, om de service te bieden die klanten van ons gewend zijn. Maar ook om onze collega's zo lang mogelijk aan het werk te houden", sa seit Talsma. "Wij kijken daarbij heel erg naar de werkgelegenheid van de toekomst en minder naar die van vandaag."

Soarchfâldich

Talsma seit dat it bedriuw tige soarchfâldich te wurk giet by oanpassingen. "Net als bij de invoering van de combibundel. Die hebben we anderhalf jaar getest op verschillende locaties in ons land. Daar hebben we grote groepen postbezorgers bij betrokken en FNV is daarbij aangesloten geweest. We hebben hier heel erg goed over nagedacht."