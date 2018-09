In 21-jierrige Ljouwerter hie woansdeitejûn dúdlik sin oan iten. Yn in supermerk oan de Emmakade yn de stêd waard er betrape op stellerij fan itensguod.

De man hie ûnder oare droege woarst, in ovengerjocht en framboazefla meinommen sûnder te beteljen. De fertochte is meinaam nei it plysjeburo. Dêr wurdt er heard.