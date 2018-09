Mear WW-útkearingen yn Fryslân yn augustus

It tal iepensteande fakatueres is ek tanommen en dat leveret in soad spanning op de arbeidsmerk op. Healweis 2018 stiene der goed 6.000 fakatueres iepen en dat is 27 prosint mear as ferline jier. Wurkjouwers hawwe hieltyd mear te krijen mei personielstekoarten. Yn Fryslân is dat benammen it gefal yn de ICT, technyk, soarch en hoareka.