Gemeenteried Ljouwert ropt 'wurkgroep Frysk' yn it libben

De Ljouwerter ried wie ferline wike kritysk oer de taalnota fan kultuerwethâlder Sjoerd Feitsma. Partijen as PvdA, CDA en PAL/GrienLinks fûnen de nota fan Feitsma 'te frijbliuwend', ek al omdat der gjin budzjet en gjin formaasje yn stie om wurk te meitsjen fan taalbelied. Feitsma seit no dat er de taalnota foaral sjen wol as 'in begjin'. Ljouwert is fan doel om mear oan it Frysk te dwaan, mar moat dat noch ûntwikkelje. Ek wol Feitsma neier ûndersyk dwaan litte nei it Frysk yn de Fryske haadstêd en de 35 doarpen fan de gemeente Ljouwert.

Oannommen

De taaloardering Frysk fan de gemeente Ljouwert waard wol mei algemiene stimmen oannommen. De taaloardering regelet dat boargers Frysk brûke kinne by de gemeente, sawol mûnling as skriftlik. PAL/GrienLinks die it foarstel om boargers dy't de gemeente belje gelyk kieze te litten tusken Frysk en Nederlânsk as fiertaal, mar dat foarstel waard oanhâlden. Feitsma koe net oanjaan hoe djoer soks wêze soe en hat mear tiid nedich om ien en oar út te sykjen.