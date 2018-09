Winnende tiid Hinke Schokker yn Winschoten dochs noch erkend troch Atletiekunie

Schokker seit dat se net sa goed wit wat dizze offisjele tiiderkenning no krekt foar har betsjut. Se hat noch wol in berjocht krige fan Sameena van der Mijden, dy't as twadde binnenkaam en dy't wol in wedstriidlisinje hat, dat se de medalje wol fan har krije koe. Mar dat wol Schokker net. Van der Mijden bliuwt yn boeken stean as nasjonaal kampioen op de 100 kilometer.