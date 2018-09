Brouwer Hertog Jan warskôget pleatslike brouwers: "Merk foar spesjaalbieren is fol"

It bêste bier fan Brazilië

De Hertog Jan-broumaster fertelde op in fraach út it publyk wêrom't Hertog Jan net yn it bûtenlân trochbrutsen is. "We hebben een keer bier naar Brazilië gezonden. De hele loods was binnen één week uitverkocht en we werden tot het beste bier van Brazilië uitgeroepen." De fraach nei Hertog Jan wie dêrnei sa grut dat de brouwerij dêroan net foldwaan koe en doe binne se mei it eksporttrajekt ophâlden, fertelt Van den Broek.