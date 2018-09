Primeur: iten út de printer yn Wolvegeaster restaurant

Foodprinten

Smink kaam in tal jierren ferlyn yn de kunde mei de minsken dy't efter de ûntwikkeling fan de printer sitte, it bedriuw byFlow út Eindhoven. Se fregen him mei te tinken yn de ûntwikkeling. Benammen om út te finen hoe't je sa'n apparaat goed brûke kinne en hokker produkten goed printber binne:

"Niet alles is te printen. Wat we nu vooral doen zijn groenten. Je maakt daar een soort moesjes van. Het is ook verfijnd werken, want er mag bijvoorbeeld geen lucht in zitten of klonten. Dan werkt de printer niet goed." Smink hat no in pear printers te stean. Dy printsje yn sawat 9 minuten in foarm. Dat wurdt dien op in silikoanematsje: "Dat doen we dan in de vriezer, heel erg koud, zodat we het later makkelijk op het bord kunnen schuiven. Dat gerecht warmen we via dat bord en de lamp dan weer op."