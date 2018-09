Twa nije huzen mar leafst. Ljussens is der tige bliid mei

De plannen foar de huzen binne betocht yn oerlis mei it doarp. De wurkgroep It Nije Doarp Moarre-Ljussens frege útdruklik om wenten dy't geskikt wêze soene foar âlderen. De twa nije huzen binne ek noch op in oar punt bysûnder: it wurde de earste wenten sûnder gasoansluting fan wenningstifting Thús Wonen yn Dongeradiel. Minsken dy't no al yn Moarre of Ljussens wenje, krije foarrang by de tawizing. Oan de ein fan it jier moatte de nije huzen klear wêze.