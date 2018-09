Weromsjen op de earste wiken fan de 'Tienerschool' Snits

'Tienerschool'

De 'Tienerschool' is bedoeld foar bern fan 10 oant 14 jier. De lêste twa jier fan de basisskoalle en de earste twa jier fan it middelber ûnderwiis foarmje op dy skoalle in nije learrûte. Sa krije de bern bygelyks net les fan ferskillende leararen, mar fan in coach dy't harren yn alle ûntwikkelingen folget. Bern fan ferskate âldens en nivo's sitte byinoar. Der binne gjin nivo's lykas vmbo en havo. De bern ûntwikkelje harren op harren eigen nivo en dat kin ferskillend wêze. Dat hinget fan it fakgebiet ôf.,

It RSG Magister Alvinus, Stichting Odyssee en de Stichting Nieuw Onderwijs binne oan de dream begûn om in 'Tienerschool' yn Snits op te rjochtsjen. De skoalle wurket neffens in ûntwikkelingssirkel wêrby't fiif wrâlden sintraal stean: de kreative, de wittenskiplike, de kommunikative, de persoanlike en de maatskiplike wrâld. It útgongspunt is dat de bern wêze meie wa't se binne. Yn de libbensfaze dêr't se yn sitte, bart in soad en de 'Tienerschool' past him oan dizze faze oan. De learlingen meie op skoalle eksperimintearje. Dêrby wurde se aktyf begelaat by it nimmen fan besluten.

Nei it twadde jier moatte de learlingen nei it reguliere fuortset ûnderwiis. De 'Tienerschool' yn Snits hat no noch gjin mooglikheden om se oant in diploma te helpen. De fraach is oft de bern nei de twadde klasse goed taret binne op de middelbere skoalle. Direkteur Tinie Sterenborg sjocht it ek as in grutte stap, mar it is allegearre yn ûntwikkeling. Mei it RSG Magister Alvinus wurdt wurke oan dy oergong. Mar ek de learlingen sels wurdt frege wat se nei it twadde jier dwaan wolle, sadat doelen opsteld wurde kinne om dat te berikken.