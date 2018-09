Lions Heerenveen hellet jild op foar Jeugdsportfûns: "Elts bern moat sporte kinne"

Atletyk, tennis of basketbal; de skoalbern fan It Hearrenfean koene woansdeitemiddei yn 'e kunde komme mei allerhanne sporten op de jierlikse sportdei. Organisator is Lions Heerenveen, dy't it ôfrûne jier jild ophelle hat sadat alle bern sporte kinne. Mei in tennistoernoai en in golfevent waard rom 18.000 euro ynsammele. "Der kinne hiel wat bern fan sporte."