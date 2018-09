Mageferlytsingen flink yn opmars: pasjinten falle in fjirde fan lichemsgewicht ôf

In operaasje is faak it lêste rêdmiddel foar minsken dy't te grou binne. Dat fertelt Marloes Emous, sjirurch by it Centrum voor Obesitas Noord-Nederland. In grut diel falt 20 oant 25 prosint fan it totale lichemsgewicht ôf. Nei de operaasje is de kâns op sûkersykte lytser en minsken libje langer.

By de operaasje wurdt de mage lytser makke en de pasjint kriget in omlieding yn it termstelsel sadat it iten minder de kâns kriget om opnaam te wurden yn de termen. Fierders hawwe pasjinten minder hongergefoel en sa krije se de kâns om te feroarjen fan ytpatroan.

Om foar sa'n mageferlytsing yn oanmerking te kommen, moatte pasjinten wol oan kritearia foldwaan dy't ynternasjonaal fêststeld binne. Se moatte langer as fiif jier slim oergewicht hawwe, it gewicht moat heech genôch wêze en der moat grutte kâns wêze op syktes lykas sûkerksykte.

De grutte taname oan mageferlytsingen yn it MCL komt mei om't it sikehûs yn Ljouwert ek in soad pasjinten út Grinslân de kop fan Drinte helpt. En minsken dy't holpen binne, fertelle dat wer oan oaren en sa wurdt it hieltyd bekender. Om de grutte taname oan pasjinten oan te kinnen moat it de operaasjekwotum omheech, en ek yn de polyklinyk moat der útwreiding komme.