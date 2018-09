Wurk oan de dyk yn Twizelerheide

Yn de Doarpsstrjitte bestiet it wurk út it opknappen en ferkearsfeiliger meitsjen fan de dyk. Sa krije de krusings in opfallende ynrjochting en ferdwine de parkearstroken oan de kant fan de dyk. Yn de Gealewei wurdt ek it rioel ferfongen. De ferkearsdrompel op it krúspunt fan de Doarpsstrjitte en de Gealewei bliuwt.

By it betinken fan de plannen is neffens de gemeente Achtkarspelen wiidweidich praat mei de bewenners fan de buert en mei pleatslik belang. As earste wurdt no de Gealewei oanpakt. As dat wurk klear is, wurdt de Doarpsstrjitte oanpakt. Alles moat yn de maitiid fan takom jier klear wêze.