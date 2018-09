Wint Glennis Grace America's Got Talent?

Tongersdeitemoarn sille wy it witte: is sjongeres Glennis Grace der yn slagge om de talinteshow America's Got Talent te winnen? Tiisdei stie se yn de earste finale en song se de stjerren fan de himel. "Mar Amerikanen binne in apart folkje", wit Amearika-saakkundige Wouter Jongstra. "Dy binne hiel fetber foar emoasje."