Gordyksters dogge mei oan Postcode Loterij Miljoenenjacht

De ôfrûne dagen foel by ynwenners fan De Gordyk in útnoeging fan de Postcode Loterij Miljoenenjacht op de matte. Mei in aktivearingskoade koene de ynwenners sjen oft se ien fan de fyftich gelokkigen wiene dy't freed nei de studio komme meie. Gretha en Tineke hiene beide gelok. Tafalligerwiis binne beide froulju ek noch kollega's; se wurkje by Rinsma Fashion.

Tineke: "Ik tocht dat ik tegearre mei Gretha útkeazen wie, mar wy komme der no efter dat der folle mear minsken út De Gordyk nei de studio sille." It fak mei fyftich stuollen sit hielendal fol mei minsken út De Gordyk. It belooft dan ek in gesellige dei te wurden. "Wy meitsje der in leuk uitje fan en ik hoopje úteinlik mei dy wite BMW werom nei hûs te gean."

Elkenien mei ien gast meinimme. Gretha nimt har suske mei nei de studio. "Sy is hiel tûk yn dy riedsels. En as ik win, ha ik de kollega's op it wurk tasein dat ik elkenien traktearje sil op slachrjemmesoeskes. Der wurkje mear as hûndert minsken by Rinsma, mar dat kin der dan wol fan ôf", laket se.