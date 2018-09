Teltsjebeam is de namme fan de nije strjitte yn De Westereen

Boargemaster Klaas Agricola fan de gemeente Dantumadiel iepene de nije strjitte tegearre mei de bern fan basisskoalle De Boustien. Yn de Westereen is in nije brede skoalle kommen. Dêrom wie it âlde gebou fan De Boustien oertallich. Op dat plak binne 15 nije hierwenten boud.

De skoalbern mochten by de iepening harren winsken foar de takomst opskriuwe en yn ien fan de nij oanplante beammen hingje. In bysûndere winsk kaam fan Tessa: "Home is where Wifi is". Want sa seit sy: "Ik hâld hiel bot fan Wifi op myn telefoan".