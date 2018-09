Museum Heerenveen iepenet 'Richting 100 jaar Abe Lenstra'

Nei in pear treppen kom je by de tentoanstelling dy't op de souder fan it museum te besjen is. It is it earste diel fan de acht tentoanstellingen oer Lenstra. Oan de iene muorre hingje kalinderfellen út de skuorkalinder. Oan 'e oare kant fitrines mei foto's, boekjes, mar ek skuon, redens en it wurk fan Jopie Huisman. Direkteur en konservator fan Museum Heerenveen, Linda Palil-Trip, is wiis mei de tentoanstelling. Sels fynt se de foto fan Abe Lenstra oan it fiskjen hiel moai. "Abe Lenstra was een alleskunner. Hij was niet alleen een groot voetballer, maar hij kon schaatsen, dammen, biljarten en hij kon ook verdienstelijk vissen. Op de kalender is it 23 en 24 februari, in het weekend, en als we naar de overkant kijken in de vitrine, daar is de originele foto te zien", fertelt Palil-Trip.