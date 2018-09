Tongersdei minder post troch staking PostNL

Der sil tongersdei minder post besoarge wurde om't de meiwurkers fan PostNL foar 24 oeren it wurk dellizze. De postbesoargers, postboades en tarieders binne it net iens mei de ynfiering fan in saneamde kombybundel. Dit is in maatregel wêrby't postbesoargers sels harren post sortearje moatte.