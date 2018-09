Fertelplaat moat meartaligens stimulearje

It is en bliuwt by in soad âlden in punt fan diskusje. Mei wat foar taal kinne je bern no it bêste grutbringe? Provinsje Fryslân wol meartaligens stimulearje. Dêrom krigen alle basisskoallebern yn Fryslân woansdeitemoarn in kado: in fertelplaat. Deputearre Sietske Poepjes is entûsjast: "Bern kinne sa boartsjendewei mear leare oer oare talen."