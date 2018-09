Seediken sterker as tocht

It asfalt op ús seediken is in stik taaier as Wetterskip Fryslân tocht. Ferline jier binne der stikken asfalt út de dyk seage by Lauwerseach. Dy binne nei it laboratoarium fan Deltares yn Delft brocht. Dêr is der fan alles op loslitten, benammen in hiel soad wetter. Dêrút docht bliken dat it asfalt sterker is as earder skatten. Dat hat gefolgen foar de beoardieling fan seediken yn hiel Nederlân. Diken wurde hjirtoch minder gau ôfkard en dat kin miljoenen euro's skele, omdat it ûnderhâld útsteld wurde kin.