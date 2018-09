Nasjonaal Grafykplatfoarm VOG fiert jubileum yn Ljouwert

Mirka Farabegoli is de iennige Fryske dielnimmer ûnder de grafyske keunstners. Tegearre mei dichter Paul van Dijk út Warkum makke se in print. Alle acht printen ferskine yn in boks, mar se binne ek los te keap. Tresoar wurket dêrby gear mei Grafiekplatform VOG en sy ha Drukkerij KNUST út Nijmegen en it Grafisch Atelier Fryslân útnûge.

By de útstalling binne demonstraasjes fan Risoprint-printsjen yn gearwurking mei Drukkerij KNUST. Minsken kinne ek harren eigen print ynleverje en drukke litte mei de Risoprinter. Dit is in printer dy't wurket neffens deselde prinsipes as seefdruk, mar folle flugger en goedkeaper drukke kin.