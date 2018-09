Rixt van der Horst begjint woansdei oan har WK dressuer

Fjouwer jier lyn pakte Van der Horst twa wrâldtitels op de ûnderdielen yndividuele proef en de kür. De ferwachtingen binne no wer heech ek al rydt Van der Horst op in oar hynder as doe. Mei Uniek helle se doe har wrâldtitels. No rydt se op Findsley.

Letter dizze wike docht Rixt van der Horst ek noch mei oan de kür en de lannewedstriid. Dêr kin it Nederlânske team in plakje feilich stelle foar de Olympyske Spelen fan 2020.