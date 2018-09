De brânwacht fan De Lemmer is woansdeitemoarn útriden foar in ûngelok mei gefaarlike stoffen op in buorkerij yn Follegea. It giet om in melkfeebedriuw. It is net krekt dúdlik wat der oan de hân is. De helptsjinsten hawwe meardere kij en kealtsjes fan de iene nei de oare stâl brocht.