Mear kraanfûgelpearkes yn Fryslân

Ungefear 25 as 26 pearkes hawwe yndie aaien lein, tolve dêrfan krigen pykjes. Fan de tweintich piken binne der úteinlik sân útflein. As je dat tsjinoer it tal briedpearen sette, is dat neffens de Fûgelbeskerming in teloarstellend oantal. Troch de drûchte wie der net al te folle iten foar de fûgels en wiene nêst- en sliepplakken makliker berikber foar rôfbisten.