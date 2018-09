We sille oars mei ús grûn omgean moatte

We moatte oars mei de boaiem omgean, oars komt it net goed. Dat is it boadskip fan de Soil Food Wike yn Fryslân. Der binne yn oktober ferskate aktiviteiten dy't minsken wize op it belang fan de boaiem. Neffens de organisaasje wurdt it tiid om yn te sjen dat we de boaiem foar de takomst koesterje moatte. It is de basis fan ús iten. Sa moat it út wêze mei gemyske bestridingsmiddels.