Soarch oer ûnfeiligens Damwâldster krúspunt bliuwt nei oanpassing

Gemeentebelangen Dantumadiel makket him noch hieltyd soargen oer de ferkearsfeiligens op de nije krusing fan de Haadwei en de Conradi Feanlânstrjitte by Damwâld. De stielen hoekmarkearringen op de krusing, dy't foar gefaarlike situaasjes soargen, binne tiisdei ferpleatst. Gemeentebelangen sjocht it ferpleatsen as in tydlike maatregel en wol graach oanfoljende maatregels op de Haadwei om de feiligens te fergrutsjen.