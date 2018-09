Accolade wol sloop yn Drachten trochsette: "Der komme bettere huzen foar werom"

As bewenners fan de Geelgorsstrjitte en de Noarderdwersfeart yn Drachten tsjin nijbou stimme, hoege se foarearst net te rekkenjen op it opknappen fan har besteande hierwenten. Dat waard tiisdeitejûn dúdlik op in gearkomste fan wenningkorporaasje Accolade. "We wolle graach de 34 huzen slope en dêr komt in better hûs foar werom." Mei dat boadskip kinne se de bewenners fan de twa strjitten lykwols net gerêststelle.