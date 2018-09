Krityk fan Crone, wurkjouwers en boeren op troanrede

LTO teloarsteld

Foarsitter Marc Calon fan boere-organisaasje LTO is teloarsteld oer de troanrede, ek al wurdt de lânbou in pear kear neamd. "De troonrede is net als de zomer: mooi maar te droog", seit de boerefoarman. Calon freget it kabinet al in skoft om ûndersyksjild om de ikkerbou en melkfeehâlderij duorsumer te meitsjen. Dy stipe is hurd nedich, mar net tasein.

It kabinet komt wol mei jild foar in fûns dat jonge boeren helpe sil by it oernimmen fan bedriuwen. Wichtich foar de sektor, mar dat it fûns der komt wie al langer bekend.