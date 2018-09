Noch gjin strukturele oplossing foar kulturele briedplakken

Wethâlder Sjoerd Feitsma seit dat de gemeente der eins itselde oer tinkt as de kulturele wrâld: "We sjogge dat der in soad kreativiteit is yn de stêd en yn Fryslân en dat dat no dreech in plak fine kin. Dat hat twa belangrike redenen: der bart folle mear as fiif, seis jier lyn. Dat is posityf, mar it betsjut ek dat der mear ferlet is fan romte. It twadde is dat dy romte just minder wurden is. Dat komt trochdat de ekonomy it goed docht: der steane minder winkels en skoallen ticht."

It probleem is dus dat der gjin plak is dêr't 'makkers' teplak kinne. "In plak dêr't minsken komme kinne foar lege kosten en dêr't fan alles ûntstean kin", seit Feitsma. "Yn feite wat de Blokhúspoarte yn 2013 wie, mar dan op lytsere skaal."